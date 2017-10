Basisschoolleraren in de regio staken

De basisschoolleraren hebben deze donderdag het werk neergelegd. Ze willen een beter salaris en een lagere werkdruk. Ook in deze regio wordt er gestaakt. Bijna alle scholen zijn dicht.

Behalve dat de scholen dicht zijn, is er donderdag ook een manifestatie in het Zuiderpark in Den Haag. Meer dan 30.000 mensen hebben al aangegeven daarheen te gaan.

Werkdruk

en salaris

Om de salarissen op een eerlijk niveau te krijgen, moet er zo’n 900 miljoen euro worden geïnvesteerd. Daarnaast moet er jaarlijks 500 miljoen euro bij voor het verlagen van de werkdruk. Daarmee zou het onderwijs aantrekkelijker worden voor medewerkers en op die manier ook het dreigende lerarentekort verminderen. Woensdag maakte het kabinet bekend dat er 500 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor verlaging van de werkdruk. Met Prinsjesdag is nog beloofd dat er 270 miljoen euro komt voor verbetering van en nieuwe arbeidsvoorwaarden.

Kritisch blijven

Met de 500 miljoen, ofwel ongeveer 67.000 euro per school, kunnen lerarenteams in onderling overleg hun werkdruk aanpakken. Scholen kunnen bijvoorbeeld zorgen voor meer handen in de klas: voor bijvoorbeeld klassenassistenten of conciërges. "De staking van donderdag en gezamenlijke inzet van het PO-front heeft dus nu al effect gehad’’, aldus Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad.

Toch is het nog te vroeg om een gat in de lucht springen. De sectororganisatie wil eerst kritisch kijken waar het geld vandaan komt en zeker weten dat het geld niet elders uit de begroting voor het primair onderwijs is gehaald. Ook is het nog de vraag hoe het kabinet omgaat met het tekort van eveneens 500 miljoen op de onderwijsbegroting.

En er is nog een belangrijke stap te zetten, vindt de PO-Raad. 270 miljoen is nog niet voldoende om de salarissen noemenswaardig te verhogen. De staking gaat daarom gewoon door.

Steun

De stakingen en manifestatie wordt gesteund door de PO-raad. Veel schoolbesturen hebben aangegeven de actie te ondersteunen. Een groot deel gaat geen salaris inhouden van stakende medewerkers.