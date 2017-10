Drukke ochtendspits: twee keer zoveel files

Hier in de regio is het druk op de A20, A4 en A16

Het is druk op de weg donderdagmorgen: door het onstuimige weer staat er bijna twee keer zoveel file als normaal. Hier in de regio valt het mee: vooral in Brabant is het erg druk.

Rond 08:00 uur stond er donderdag meer dan 550 kilometer file. Normaal gesproken ligt dat rond de 275 kilometer. Hier in de regio is het als vanouds druk op de A20, A4 en A16. De ANWB sprak zelfs over de drukste ochtendspits van het jaar. De extra drukte komt hoogstwaarschijnlijk door het slechte weer. De Verkeersinformatiedienst waarschuwde nog voor harde windstoten in onze regio. [tweet:https://twitter.com/vid/status/915776717842722817 ] Eerder deze week was nog voorspeld dat het minder druk dan gewoonlijk zou worden vanwege de lerarenstaking. Door die staking, zijn bijna alle basisscholen dicht en hebben veel mensen vrijgenomen voor de kinderen. De VID verwachtte dat de teller zou blijven steken op 200 kilometer file op het drukste moment. Diezelfde lerarenstaking zal aan het eind van de ochtend leiden tot drukte richting Den Haag. Stakende basisscholleraren gaan dan met driehonderd bussen richting het Haagse Zuiderpark. Na afloop, rond 15:00 uur, moeten al deze bussen Den Haag weer uit.