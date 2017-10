Bekerduel Feyenoord-Swift is 'risicowedstrijd'

De bekerwedstrijd tussen Feyenoord en AVV Swift (25 oktober) is door de gemeente Rotterdam beoordeeld als een 'risicowedstrijd'. Dat meldt de amateurclub op haar website. De kaartverkoop voor de Swift supporters is daarom nog niet begonnen en het is onduidelijk of ze extra kaarten krijgen.

AVV Swift komt uit Amsterdam en dus gelden er extra regels voor de amateurclub. Dat heeft alles te maken met het feit dat supporters van Ajax zijn al jaren niet gewenst in De Kuip en andersom mogen Feyenoorders ook niet naar de Amsterdam ArenA. Het is voor Swift-aanhangers verboden om Ajax-kleding en -uitingen mee te nemen naar De Kuip. Recent gebeurde dit ook toen ASWH in Amsterdam speelde tegen Ajax, toen Ambachtse fans geen Feyenoord-attributen mochten meenemen. "Het klinkt allemaal erg streng voor een potje voetbal, maar zowel de gemeente Rotterdam, Feyenoord als AVV Swift, willen middels deze wedstrijd laten zien, dat Amsterdammers en Rotterdammer wel met elkaar naar een voetbalwedstrijd kunnen kijken, zonder rotzooi te trappen," is het statement van Swift op haar website.