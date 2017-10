Kinderen Zuidland ‘vieren’ staking in sporthal Drenkwaard

Om 08:30 uur waren de eerste kinderen al binnen - Foto:Jelle Gunneweg

De basisschoolleraren staken deze donderdag. Lastig: niet iedereen kan vrij nemen om kinderen thuis op te vangen. In Zuidland is daar een oplossing voor gevonden: in sporthal Drenkwaard worden diverse activiteiten georganiseerd voor de kinderen.

Dit onder het motto: 'wij vermaken tijdens het staken'. Er zijn onder meer muziekworkshops gepland, kinderen kunnen meedoen met kickboksen of dansen en ze kunnen geschminkt worden, knutselen, koekjes bakken, apenkooien en losgaan op het springkussen. Zeventig kinderen hebben zich aangemeld. Ze komen uit Bernisse, maar er zijn ook kinderen uit Rotterdam of Sliedrecht bij. Activiteiten

Behalve in Zuidland worden er in de regio nog wel meer activiteiten georganiseerd om de kinderen de dag door te helpen. Zo doen honderden kinderen mee met een clinic van hockeyclub Leonidas en Hockeyclub Rotterdam. Kinderen kunnen ook naar de bioscoop: Pathé programmeert de hele dag kinderfilms. Natuurspeeltuin Tiengemeten is speciaal geopend deze stakingsdag en zijn er wandelingen met de boswachter.