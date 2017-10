Dierendaag-kadomeuk allesbehalve broekscheurend

Qua dierendag-nieuweveretsigheden is het dit jaar povertjes gesteld.

Maakten we vorige dierendaag naar aanleiding van alweer een succesvolle dogparade op de West-Kruiskade nog vol ongepaste trots de opening van het eerste, inmiddels al ter ziele, Rotterdamse honden-bordeel plus- baasjesbarretje mee, nu is alleen 't Pawsecco honden- en kattenwijntje eigenlijk meldenswaard.

Ook welhaast traditioneel gaat uwer gelegenheidsvloggert van dienst maar weer 's bij Rimboe-dierenspeciaalzaak-eigenaar Esdra Baris, die zucht onder torenhoge nalatigheids-boetes van het nogal strict en streng toezichthoudende dierenwelzijn-inspectie- en -politieapparaat.

In onderhavig item vernemen we hoe het 'm als veelgeplaagde speciaalzaak-middenstander en beestjes-verkoper op deze nogal troosteloze West-Kruiska-dierendaag vergaat......