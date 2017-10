Onderwijsstaking? Deze school is gewoon open!

Waar bijna alle basisscholen deze donderdag dicht zijn vanwege de staking, is montessorischool De Korf in Rotterdam-West wel gewoon open.

Mirjam Dries, directeur van de school: “Wij vinden dat kinderen gewoon naar school moeten kunnen en ouders naar hun werk. Ouders vinden het erg fijn dat wij open zijn. Wij houden van rust, reinheid en regelmaat. Voor ons is het ook een voordeel om open te blijven, om gewoon het ritme van de week door te laten gaan.”

Twee collega's naar Den Haag

Dat betekent niet dat de school de actie van de leraren voor een beter salaris en een lagere werkdruk niet steunt, integendeel. Dries vertelt: “Twee collega’s van ons gaan vandaag naar Den Haag, zij hebben een bord bij zich met foto’s van alle kinderen en handtekeningen van alle ouders. De ouders steunen ons ook, wilden al direct weten waar ze konden tekenen.”

Bijna alle basisscholen in de regio hebben vandaag de deuren gesloten. Donderdagmiddag is er een manifestatie in het Zuiderpark in Den Haag.