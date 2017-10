Gaslek aan Rozenlaan Spijkenisse gedicht

Grondwerkers hebben een gaslek veroorzaakt op de Rozenlaan in Spijkenisse. Rond de klok van 09.45 uur was het lek gedicht.

Er was geen sprake van gevaarlijke hoeveelheden, zo laat de gemeente Nissewaard weten.

Het lek was ter hoogte van de kruising van het Laningpad met de Rozenlaan. Het lek was veroorzaakt doordat er bij de werkzaamheden een gasleiding is geraakt.

Omwonenden hadden korte tijd geen gas en er zou een gaslucht te ruiken zijn geweest in de omgeving.

De Rozenlaan in Spijkenisse was al dicht in verband met de werkzaamheden.