LIVEBLOG: Leraren basisschool in staking

De basisschoolleraren in het hele land hebben deze donderdag hun werk neergelegd. Ze staken voor een beter salaris en een lagere werkdruk. Bijna alle scholen, ook hier in de regio, zijn dicht. Volg dit liveblog van RTV Rijnmond voor het laatste nieuws rondom deze staking.

14:04 uur

13:34 uur

De manifestatie is begonnen. Dolf Jansen doet de presentatie.

13:24 uur

Niet alleen in Den Haag wordt er aandacht gegeven aan de protestactie voor beter salaris en minder werkdruk: in Rotterdam-Zuid wordt er een protestmars gelopen.

13:19 uur

De drukte in Den Haag blijft toenemen. Er worden 30.000 juffen en meesters verwacht en er wordt gezegd dat er al meer dan 50.000 mensen zijn.

13:15 uur

Vanaf de Maassilo in Rotterdam-Zuid gaan ook bussen op weg naar Den Haag

13:09 uur

Steeds meer scholen melden zich

13:06 uur

In heel Nederland worden activiteiten georganiseerd om de kinderen op te vangen van wie de ouders geen vrij hebben kunnen nemen.

12:48 uur

"Wij gaan staken om onze stem te laten horen", zegt Gerbrand van basisschool De Rank in Rozenburg. "Het is niet zozeer dat ik me ondergewaardeerd voel, ik denk dat iedereen ons werk wel waardeert, ik denk alleen dat we wel wat meer verdienen."

12:47 uur

Vanaf de parkeerplaats lopen de leerkrachten richting het Zuiderpark.

12:40 uur

De dames en heren van basisschool De Viermaster zijn er helemaal klaar mee!

12:38 uur

12:33 uur

Nog meer scholen uit de regio sturen een afvaardiging richting Den Haag.Ondanks de file, het niet al te beste weer en de werkomstandigheden, blijven de leraren positief (en vrolijk).

12:18 uur

De vele bussen die onderweg zijn naar Den Haag, zorgen voor files op de A4 bij Rijswijk.

12:13 uur

De bus vanuit Rozenburg is in Den Haag gearriveerd.

12:07 uur

Van de nood een deugd maken: bij hockeyclub Rotterdam kunnen kinderen die vandaag niet naar school kunnen, een dagje meehockeyen met een clinic.

12:04 uur

Bij Den Haag wordt het al gezellig

11.59 uur

Niet alleen in Den Haag wordt het straks druk, in het noorden van het land gaat het ook al goed.

11:53 uur

Een van de bussen vanuit onze regio is onderweg richting Den Haag. Deze is gevuld met 41 leerkrachten (en verslaggever Peter van RTV Rijnmond) van het christelijk basisonderwijs uit Rozenburg.

Het is niet de enige bus die vertrekt: vanuit Amsterdam zijn de leraren al eerder onderweg gegaan.

11.45 uur

Schoolbesturen staan achter de stakende leraren. Zo ook de mensen van VCO De Kring.

11.30 uur

Ook vanuit Rozenburg gaan er leraren richting Den Haag.

10:23 uur

10.00 uur

Bekijk hieronder de vlog van juf Renée die vertelt over hoe haar werkdag als juf eruitziet.