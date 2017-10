Niet naar school, maar naar de hockey

Geen school vandaag voor de meeste basisscholieren in de regio: er wordt gestaakt. Wat doe je dan met je kinderen, als je allebei een baan hebt en opa en oma hebben geen tijd? Je brengt ze naar de hockeyclub!

Bij Hockeyclub Rotterdam in Hillegersberg worden vierhonderd kinderen de hele dag bezig gehouden door de dames en heren van het eerste team.

De club in Hillegersberg is niet de enige waar vandaag hockey gespeeld wordt: ook bij Leonidas aan het Toepad kun je terecht.

Hockey is niet het enige dat je vandaag kunt doen in plaats van naar school gaan. In Zuidland kunnen kinderen terecht voor allerlei activiteiten in de sporthal.