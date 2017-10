Geen WK-finale voor turnster Thorsdottir

Voor Eythora Thorsdottir zijn de wereldkampioenschappen turnen in Montreal op een teleurstelling uitgelopen. De Rotterdamse wist geen plaats in de finale te behalen.

Eythora Thorsdottir eindige op balk (12,833) als dertiende en op vloer (13,033) als achttiende. Juist op de vloer had Thorsdottir hoop op een finale, al werd ze gehinderd door een gekneusde rib. ,,Ik weet niet of het heeft meegespeeld. Ik heb neergezet wat ik kan neerzetten. Het voelde niet heel fijn. En ik maakte een fout in mijn laatste sprongserie. Het is zoals het is'', zei de pupil van coach Patrick Kiens na afloop.

Ook de rest van de Nederlandse ploeg presteerde slecht en is uitgeschakeld. Zelfs Olympisch kampioene Sanne Wevers - dé medaillehoop bij de Nederlandse vrouwen - bereikte de finale niet.