'Rotterdammer' Hazes verhuist voor Ahoy-concerten

Om zich optimaal voor te kunnen bereiden op zijn concerten in Ahoy heeft André Hazes junior zijn huis in de Rotterdamse Spaanse Polder tijdelijk verlaten. De zanger verblijft momenteel in het Van der Valk-hotel naast Diergaarde Blijdorp.

Hazes junior staat op vrijdag 13 oktober en zaterdag 14 oktober voor het eerst solo in Ahoy. De spanning die daar bij komt kijken trekt een grote wissel op zijn gezin. "In januari gaf ik twee concerten in AFAS Live en toen is thuis de pleuris uitgebroken. Ik heb toen intrek genomen in een hotel en mijn vrouw Monique en ik merkten dat dat werkte", zegt de volkszanger.

Radio Rijnmond

André Hazes junior is vrijdagavond vanaf 18.00 uur een uur lang te horen op Radio Rijnmond. Als voormalig directeur van Ahoy spreekt Peter Bonthuis met Hazes over de concerten, zijn vader én hoe het voor hem is om in Rotterdam te wonen.

Win kaarten