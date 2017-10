Snel gesprek nodig over Markthal

De Markthal wordt door toeristen druk bezocht.

Het oorspronkelijke idee achter de Rotterdamse Markthal is onhaalbaar, zeggen ondernemers in de hal aan de Binnenrotte. Ze dringen aan op een snel gesprek over de toekomst.

Dat blijkt uit een brief van wethouder Struijvenberg aan de gemeenteraad van Rotterdam. De Markthal was bedoeld als verkoopplek voor dagverse producten, maar dat plan komt niet goed van de grond, vinden ook de ondernemers. Er staan nu 12 van de 96 kramen in de hal leeg. Adviseur van buiten

De wethouder zegt dat hij de ontwikkelingen in de Markthal in de gaten houdt, gezien het belang van de toeristische trekpleister voor de stad. Struijvenberg kondigt aan dat er een adviseur van buiten komt die met ideeën moet komen. De wethouder zegt dat hij de ontwikkelingen in de Markthal in de gaten houdt, gezien het belang van de toeristische trekpleister voor de stad. Struijvenberg kondigt aan dat er een adviseur van buiten komt die met ideeën moet komen. Het afgelopen jaar zijn er al gesprekken geweest tussen de ondernemersorganisaties MHOV en COM, de ondernemers en eigenaar Klépierre. Een bijeenkomst over een toekomstperspectief voor de Markthal is tot nader order uitgesteld. Verbeteringen

De verhoudingen tussen huurders en verhuurders worden langzaam beter, meldt Struijvenberg. Er lopen nu twee rechtszaken met 27 ondernemers, onder meer over slechte informatie over servicekosten en over het ontbinden van huurcontracten. De verhoudingen tussen huurders en verhuurders worden langzaam beter, meldt Struijvenberg. Er lopen nu twee rechtszaken met 27 ondernemers, onder meer over slechte informatie over servicekosten en over het ontbinden van huurcontracten. Er zijn aanpassingen gedaan aan het binnenklimaat, waardoor het op warme dagen aanzienlijk minder heet is binnen. Geklaagd werd er ook over stankoverlast: een aantal ondernemers heeft daar nu maatregelen tegen genomen.