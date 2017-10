Neptunus-honkballers gaan vanavond voluit voor Yntema

De honkballers van Curaçao Neptunus willen vanavond (donderdagavond), in wedstrijd 4 van de Holland Series, ten koste van alles winnen van L&D Amsterdam. Want bij winst op donderdag kan de Rotterdamse club zaterdag met Orlando Yntema op de heuvel kampioen worden.

Werper Yntema ontbrak geruime tijd dit seizoen vanwege een tumor op zijn schildklier, die achteraf gezien niet kwaadaardig bleek te zijn. Sinds een paar maanden is hij weer actief in het eerste team van Neptunus. Zijn ploeggenoten willen daarom niets liever dan zaterdag met Yntema op de heuvel het kampioenschap binnenhalen.

Om die wens te kunnen vervullen moet Neptunus donderdagavond in Amsterdam winnen, want daarmee zou de stand in de best-of-seven serie op 3-1 in het voordeel van de Rotterdammers komen. Het duel op Sportpark Ookmeer in onze hoofdstad wordt een absoulte kraker met Diegomar Markwell namens Neptunus op de heuvel en Rob Cordemans bij de thuisploeg.

Zaterdag in het Rotterdamse Familiestadion is het dan een duel tussen de pitchers Orlando Yntema en Kevin Heijstek. Afgelopen zaterdag in de tweede wedstrijd van de Holland Series was deze 'match-up' goed voor een 12-0 overwinning voor Neptunus.

De Rotterdammers zijn op jacht naar de 18de landstitel in de clubgeschiedenis en de het vijfde kampioenschap op rij. Eerder dit seizoen werd ook al de Europa Cup veroverd. Amsterdam-Neptunus gaat donderdagavond om 19.30 uur van start. Zaterdag is de aanvang in Rotterdam 14.00 uur.