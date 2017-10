Rotterdam sloot 53 panden om drugshandel

In Rotterdam zijn vorig jaar 53 panden gesloten vanwege drugshandel. De stad staat daarmee op de derde plek van ons land als het gaat om sluitingen.

ThePostOnline heeft uitgezocht dat Amsterdam op de eerste plek staat met 96 panden, Maastricht op de tweede plek met 60 en Rotterdam dus op plaats drie.

Opvallens is dat vooral in de zuidelijke provincies veel panden worden gesloten. Dat komt met name omdat politie, justitie en gemeentes daar intensiever samenwerken.