Zwembandjes om bij onderwijsmanifestatie Den Haag

Tienduizenden juffen en meesters waren donderdag in Den Haag bij de manifestatie van basisschoolleraren voor een beter salaris en lagere werkdruk. Volgens de organisatie ging het om 50.000 mensen. Ook leraren van diverse scholen in de regio zijn naar de Hofstad afgereisd om hun stem te laten horen.

Zo ook docenten van basisschool De Meander uit Hendrik-Ido-Ambacht. Ze droegen zwembandjes om uit te drukken dat ze nog maar nét het hoofd boven water kunnen houden.

"We worden met uitsterven bedreigd!", aldus een van hen. "Alles wordt maar over de schoolmuren gegooid, we moeten steeds meer doen. Liefde en zorgen hebben we genoeg, maar we hebben handen nodig, mensen die ons helpen!"

In het Haagse Zuiderpark zat de sfeer er goed in, met optredens van onder meer Corry Konings, de band Diep Triest en Imca Marina. De manifestatie bestond uit allerlei activiteiten, waaronder cabaret, filosofie en muziek. De schooljuffen en meesters zongen lekker mee.

Cabaretier Dolf Jansen verbaasde zich over de grote opkomst. "Ik dacht nooit meer voor 30.000 mensen te staan, maar jullie zijn met het fucking dubbele'', brulde Jansen. Hij sloot de manifestatie af met "hou vol voor onze kinderen''.

Onderwijsbond CNV deelde tassen uit met de tekst 'If you can read this, thank your teacher'. Een van de stakers liep met een bordje rond met een Loesje-spreuk, 'LERAAR, dat is toch een eerstelijns administratief hulpverlenende allrounder met hands-onmentaliteit DIE LES GEEFT? Ook vlogen er vliegtuigen met luchtreclame voor het basisonderwijs..