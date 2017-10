'Meer huizen in stedelijke gebieden bouwen'

De provincie Zuid-Holland wil dat gemeenten meer huizen bouwen binnen de bestaande steden en dorpen. Het provinciebestuur vindt dat bijvoorbeeld vaker leegstaande kantoren en winkels moeten worden omgebouwd tot woningen.

De provincie constateert dat er voldoende bouwplannen zijn om aan de extra vraag van 140.000 woningen te voldoen.

Gemeenten moeten ook beter luisteren naar de vraag. Er moeten meer sociale huurwoningen komen, meer duurzame huizen en woningen voor statushouders.

De provincie heeft onder meer vraagtekens bij de woonvisie van Rotterdam. De vraag is of er in de toekomst genoeg sociale woningbouw is in de stad. Daarom zijn de plannen voor na 2020 nog niet goedgekeurd.

Ook wordt kritisch gekeken naar de plannen op Voorne-Putten. Daar willen de vier gemeenten meer bouwen dan er vraag is.

Drechtsteden en Goeree-Overflakkee moeten nog een visie inleveren.