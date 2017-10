Brutale inbraak Willem de Zwijgerlaan Vlaardingen

BR1729zwijg3 BR1729zwijg2 BR1729zwijg1

Een 84-jarige bewoonster wordt in de nacht van woensdag 28 juni wakker. Er staat een inbreker naast haar bed. Die vertelt doodleuk dat hij van de beveiliging is en snuffelt ondertussen door het huis. Hij neemt onder andere een pinpas mee waarmee gepind wordt op de Goudsesingel in Rotterdam.