Broer vermoorde Graciëla: "Ik wil rechtvaardigheid voor mijn zusje"

De 21-jarige Graciëla Gomes Rodrigues werd twee weken geleden dood gevonden bij de Krabbeplas in Vlaardingen. Tot nu toe zijn vier tips binnengekomen. Haar broer vertelt bij RTV Rijnmond dat hij hoopt op nog meer tips om zo rechtvaardigheid te krijgen voor haar.

"Mijn zus was was een heel lief persoon. Zij had heel veel over voor iedereen. Ze wilde altijd helpen en deed dat uit goede wil, uit liefde. Er zijn nu nog een paar momenten dat ik alleen maar kan huilen. De stille tocht en steun van de familie betekent heel veel voor ons", vertelt hij. Aan de stille tocht deden 350 mensen mee.

Rechtvaardigheid

Een 31-jarige Schiedammer is verdachte in de zaak. Graciëla’s broer hoopt dat er meer informatie boven water komt. "Ik hoop dat mensen die iets gezien of iets gehoord hebben dat willen vertellen en dat ze willen helpen met het oplossen. Ik wil rechtvaardigheid voor mijn zusje."

Verdachte

Graciëla is voor het laatst gezien bij haar werk voor een fastfoodketen. Ze was toen in gezelschap van de verdachte.

Bureau Rijnmond

Donderdagavond is er in het opsporingsprogramma Bureau Rijnmond meer aandacht voor Graciëla Gomes Rodrigues. Haar broer komt ook dn uitgebreid aan het woord.