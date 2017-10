Op bezoek in Kinderdijk: Argentijns gezin op wereldreis

Ze gingen een wereldreis maken van een half jaar: Candelaria en Herman Zapp uit Argentinie. Maar die reis duurt al zeventien jaar en ondertussen zijn vier kinderen geboren die meereizen. Het einde van de trip is in zicht.

Europa hebben Candelaria en Herman tot het laatst bewaard. Vorige week waren ze nog in Engeland. Nu zijn ze in Rotterdam en omgeving. Bij Peter Paul Klapwijk hebben ze onderdak gevonden. Hij woont in een van de molens van Kinderdijk.

"Ik kende de familie Zapp niet", zegt Peter Paul Klapwijk. "Maar ik ben een praatje met ze gaan maken toen iemand ze hier had gezien. Herman vroeg mij of hij kon blijven logeren en dat heb ik voorzichtig aan mijn vrouw gevraagd. Het mocht."

Zoals overal waar de familie logeert, helpt iedereen mee met het laten draaien van de molen. De kinderen van 8 tot en met 15 jaar oud kijken hun ogen uit. Door aan een houten rad te draaien brengen ze de kop van de molen echt in beweging en kunnen de ze wieken in een optimale stand voor de wind zetten.

Als daarna de wieken hard in de wind draaien volgen kreten van bewondering. "Wow, hoor je dat", zegt Herman als hij de wieken hoort zwiepen. Nog meer bewondering is er als ze zien hoeveel water met die windkracht omhoog wordt gemalen. "Moet je kijken, ongelofelijk!"

En die ervaring hebben de kinderen ook. Hun onderwijs bestaat voor een groot deel uit levenslessen. "Ze maken kennis met zoveel culturen en religies. En ze zien dat vanuit het perspectief van de mensen waar ze logeren zelf."

Onderwijs is er ook van leraren in Argentinië waarmee de kinderen online contact hebben. Maar niets verslaat de ervaring van zelf iets meemaken. Hermen Zapp: "Stel je voor dat je leert over de Egyptenaren en dat je de volgende dag een pyramide binnen stapt. Zo zijn ze ook in het Colosseum in Rome geweest en op de Grote Muur in China. We zijn in zoveel fabrieken geweest en hebben geleerd over de werking van de voedselketen in Afrika. Dat vergeten ze nooit meer."

De ouders helpen zelf met het huiswerk van vakken als wiskunde en scheikunde. "Mijn oudste zoon, Pampa, zit in de tweede klas van de middelbare school", zegt Candelaria. "Dat wordt wel moeilijk voor mij om te begeleiden. Maar gelukkig is er het internet."

Met hulp van gastgezinnen komt de familie Zapp overal. Daarnaast verdienen ze zelf geld met de verkoop van een boek. "Herman heeft dat geschreven", zegt Candelaria. "Het gaat over de eerste vier jaar van onze reis. En het is een boodschap aan iedereen. Maak je dromen waar."

De kinderen zelf dromen inmiddels ook over hun toekomst. Ze weten allemaal al wat ze voor werk willen gaan doen. Wallaby van 8 jaar oud: "Ik wil brandweerman worden in Afrika." De 15-jarige Pampa wil video-editor worden en de 12-jarige Tehue acteur. Pampa van 9 wil een boerderij beginnen.

Maar eerst gaat de familie nog Europa door. Het laatste deel van de reis wordt spectaculair. "We willen met auto en al op een zeilschip naar Argentinie terug varen", zegt Herman. Hij is al druk bezig dat te regelen.

Eerst nog maar wat boeken verkopen. Donderdag, vrijdag en zaterdag verkoopt de familie het boek zelf in de omgeving van de Markthal.