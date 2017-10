Parkeergarage Kralingse Zoom half november weer open

Bouwer Ballast Nedam begint volgende week met het herstel van de problemen in parkeergarage Kralingse Zoom. Half november moeten alle parkeerplaatsen weer zijn te gebruiken.

Deze zomer bleek dat er problemen waren met de constructie. Daardoor kwam een stukje beton los. Dat zegt een woordvoerder van het bedrijf. Daar waar de stalen constructie en de betonnen delen met elkaar in contact komen, zijn bij de bouw rubberen matjes van 1,5 centimeter dik geplaatst. Die moeten voorkomen dat het staal en het beton gaan schuren bij zeer koude en warme weersomstandigheden.

''Op een plek is die rubberen mat losgekomen met als gevolg dat het toch ging schuren. Daardoor is een klein stuk beton gevallen. Dat heeft overigens geen schade aangericht'', legt een woordvoerder van Ballast Nedam uit.

Het bedrijf heeft vervolgens het hele gebouw gecontroleerd. Toen bleek dat er op meerdere plekken dezelfde problemen zijn geconstateerd. Daar zijn hekken geplaatst.

''En op de bovenste etage zit zo'n plek net bij de oprit van de auto's. Als we daar een hek hadden geplaatst, werd het heel moeilijk om de bocht nog te nemen. Daarom is die etage afgesloten,'' aldus de woordvoerder van Ballast Nedam. Volgens haar zijn er door de problemen geen auto's beschadigt. Althans, het bedrijf heeft geen meldingen gekregen.

De gemeente Rotterdam heeft inmiddels beloofd dat parkeerders voordat ze de garage binnen rijden, kunnen lezen dat niet alle parkeerplaatsen beschikbaar zijn.

Woensdag bleek uit onderzoek van RTV Rijnmond en een gebruiker dat een deel van de parkeergarage al een tijd niet volledig kan worden gebruikt.

Het is niet voor het eerst dat er problemen zijn met de parkeergarage. Bij de bouw ging het ook mis. In 2013 kwamen stukken beton op het spoor en het perron terecht. Het metroverkeer was toen zelfs even onmogelijk.

Na dat ongeluk kwam het tot een langdurend juridisch conflict tussen de gemeente en de bouwer.