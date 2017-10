Henk Wijngaard maakt videoclip over manke Botlekbrug

'Met de vlam in de pijp rijd ik naar de Botlekbrug.' Het is het nieuwste nummer van zanger Henk Wijngaard. Samen met RTV Rijnmond nam hij donderdag een videoclip op.

De tekst is geschreven op de melodie van het liedje 'Met de vlam in de pijp' van Henk Wijngaard. Het idee komt van Jan van den Bos uit Spijkenisse. Hij woont vlakbij de Botlekbrug en stond vaak vast als er een storing was.

Ter gelegenheid van de 100ste storing van de Botlekbrug herschreef Van den Bos het oorspronkelijke nummer. Hij schakelde Wijngaard in voor de zang.