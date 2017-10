Henk Wijngaard nu ook in videoclip over manke Botlekbrug

Toen vorige week de Botlekbrug voor de 100ste keer in storing stond, was daar ook gelijk het nieuwste nummer van Henk Wijngaard: 'Met de vlam in de pijp rijd ik naar de Botlekbrug. En nu heeft RTV Rijnmond met Wijngaard ook de videoclip gemaakt.

De tekst is geschreven op de melodie van het liedje 'Met de vlam in pijp' en werd direct uitgezonden op Radio Rijnmond toen de 100ste storing een feit was. Het idee van het liedje kwam van Jan van den Bos uit Spijkenisse. Hij woont vlak bij de Botlekbrug en staat regelmatig vast als er een storing is. Van den Bos schakelde Henk Wijngaard in die de aangepaste versie graag wilde zingen. En nu is er dus ook de videoclip.