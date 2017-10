9 miljoen euro moet Oud Crooswijk uit de armoede trekken

De gemeente Rotterdam steekt de komende drie jaar 9 miljoen euro extra in de armste wijk van de stad: Oud Crooswijk. Dit is een kleine wijk in Rotterdam-Noord van 8.000 inwoners oftewel 4.000 huishoudens. Een kwart daarvan zit in de bijstand en de werkloosheid ligt hier zelfs nog hoger.

Oud Crooswijk is de laatste jaren sterk achteruit gegaan. De problemen zijn hardnekkig en structureel. Veel mensen kunnen maar moeilijk rondkomen, hebben schulden, gezondheidsproblemen, spreken slecht Nederlands en zijn laag opgeleid. Onder jongeren is de schooluitval hoog. Rommel

Op straat zie je veel zwerfvuil en grofvuil naast containers staan. De buitenruimte is rommelig en verouderd, en veel woningen zijn slecht onderhouden. "Er staat hier teveel op rood of oranje, als het gaat om buitenruimte, als het gaat om werk, als het gaat om schooluitval", aldus wethouder Struijvenberg. In totaal treft de gemeente een pakket van veertig maatregelen. Op een bewonersavond in buurtcentrum de Nieuwe Branding heeft Struijvenberg die bekendgemaakt. "We hebben Oud Crooswijk niet verwaarloosd maar alles wat we tot nu toe gedaan hebben, maakt te weinig verschil. Daarom gaan we nu een inhaalslag maken." Aanpakken

De focus ligt op jongeren, volwassenen zonder werk en in de schulden, een verbetering van de buitenruimte en een herontwikkeling van het gebied. "Over drie jaar moet er minder schooluitval zijn, minder vuil op straat liggen, meer mensen aan het werk zijn en de buitenruimte opgeknapt." De wethouder benadrukt dat de gemeente vooral samen met bewoners de problemen in de wijk aan wil pakken." Een voorbeeld is het initiatief kluskanjers. Jongeren van 14 tot 18 jaar gaan hun eigen wijk opruimen en onderhouden voor een zak centje. Onder hen zitten ook schoolverlaters. Oud Crooswijk telt nu twaalf kluskanjers en van de wethouder mogen dat er veel meer worden. Ook de winkelstraat aan de Crooswijkseweg wordt aangepakt. Hier klagen winkeliers over weinig aanloop en een lage omzet. Leegstand, slecht onderhouden winkelgevels en een eenzijdig winkelaanbod zijn de voornaamste problemen. Een winkelstraatmanager is aangesteld om de Crooswijkseweg op te knappen.