Maaltijdbezorger overvallen in Rotterdam-Zuid

Aan de Ipelo in Rotterdam-Zuidwijk is een maaltijdbezorger overvallen door drie mannen. De buit bestaat uit een sieraad en wat los geld.

De bezorger had volgens de politie net een maaltijd bezorgd aan een huis aan de Ipelo. Terwijl hij over straat liep werd hij door de drie mannen belaagd en overvallen. Mogelijk is daarbij een wapen gebruikt.

De daders zouden zijn gevlucht richting de Asterlo. Aan die straat werd vorige week nog een pizzeria overvallen. De dader wist toen geld mee te krijgen. Daarvoor is voor zover bekend nog geen verdachte opgepakt.