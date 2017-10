Crowdfundingsactie voor renovatie orgel De Doelen

Concertpodium De Doelen in Rotterdam is een crowdfundingsactie begonnen voor de renovatie van de 258 orgelpijpen. Liefhebbers kunnen ze adopteren door geld te doneren.

De restauratie van het orgel is hard nodig. ''Die horizontale trompetten die voorruit steken moeten allemaal gereviseerd worden'', wijst Geert Boerling aan.

Hij is stadsorganist van Rotterdam en de vaste bespeler van het orgel in De Doelen. "Sommige tonen klinken niet goed meer, er zit een soort brom in."

''In zo'n trompet zit een tongetje en dat trilt. Sommigen zijn wat verbogen of doen het niet goed en dan krijg je een gek aanslagmoment.''

Sommige donateurs krijgen de mogelijkheid om mee te kijken tijdens de renovatiewerkzaamheden in de Grote Zaal van De Doelen en de werkplaats van de orgelbouwer.