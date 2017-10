FC Rijnmond in het teken van Excelsior

FC Rijnmond staat vrijdagmiddag volledig in het teken van Excelsior. Etienne Verhoeff is in het stadion van de Kralingse eredivisieclub en bespreekt alles wat er speelt op en rondom het voetbalveld bij Excelsior.

Samen met Geert den Ouden ontvangt hij trainer Mitchell van der Gaag en spits Mike van Duinen over de huidige sportieve situatie bij de nummer 13 van de eredivisie. Algemeen directeur Ferry de Haan en oud-speler Aad Leenheer schuiven aan om te praten over het beleid en de impact van Excelsior buiten het veld. Je ziet een reportage over het project Playing For Success van de stichting Excelsior4All, waarbij de club basisschoolkinderen in de groepen 6, 7 en 8 een duwtje in de rug geeft. FC Rijnmond is voor het eerst te zien op vrijdagmiddag rond 17:30 uur, maar de gehele uitzending is ook op deze website te zien.