Neptunus bijna kampioen na winst in Amsterdam

Honkbalclub Curaçao Neptunus is één zege verwijderd van de vijfde landstitel op rij. In en tegen Amsterdam werd donderdagavond met 3-2 gewonnen, waardoor de stand in de best-of-seven serie op 3-1 is gekomen.

Grote verliezer van het duel was Amsterdam-weper Rob Cordemans. De voormalig Neptuniaan die eind deze maand 43 jaar wordt gooide een fantastische wedstrijd, maar bleef toch met lege handen achter. Cordemans stond negen innings op de heuvel en kreeg maar vier honkslagen tegen. Daarnaast gooide hij tien keer drie slag. Namens Neptunus was Diegomar Markwell de startende werper. Hij gooide eveneens een geweldige wedstrijd en kwam in zes innings tot twee keer drie slag en drie honkslagen tegen.

Neptunus en Amsterdam staan zaterdagmiddag om 14.00 uur in het Rotterdamse Familiestadion opnieuw tegenover elkaar. Bij winst is Neptunus voor de 18de keer in de geschiedenis van de club kampioen.

Aan het duel van zaterdag zal een emotioneel randje zitten. Startend werper is dan namelijk Orlando Yntema. De Oranje-international ontbrak geruime tijd dit seizoen vanwege een tumor op zijn schildklier, die achteraf gezien niet kwaadaardig bleek te zijn. Sinds een paar maanden is hij weer actief in het eerste team van Neptunus. Zijn ploeggenoten willen daarom niets liever dan met Yntema op de heuvel het kampioenschap binnenhalen.