Hoek van Holland 'overvallen' door groot zonnepark

Bewonersbijenkomst over Zonnepark Hoek van Holland

De gebiedscommissie Hoek van Holland voelt zich 'behoorlijk overvallen' door de plannen van de gemeente Rotterdam om een zonnepark van 30 hectare in de Oranjebuitenpolder aan te leggen. Donderdagavond belegde de commissie een bewonersbijeenkomst, waar Stadsontwikkeling de plannen uit de doeken deed.

Het park moet 9.000 huishouders van stroom voorzien. Komende maand gaat de gemeente op zoek naar aanbieders die in het zonnepark willen investeren, legt Stadsontwikkeling uit. "Het lijkt al wel besloten, wat doen wij hier nog?", vraagt Ineke Vos van de commissie zich hardop af.

De commissie moest eerder deze week via de media vernemen dat de gemeente van plan is het park aan te leggen. "Dit is niet de manier", zegt commissievoorzitter Klaas de Koning. "Ik heb eerder al vragen gesteld bij de gemeente naar wat de plannen zijn, maar ik kreeg nooit reactie."

Recreatie

De gebiedscommissie had eerder al een plan ingediend om van de Oranjebuitenpolder een recreatiegebied te maken en die zijn door het college goedgekeurd. "Daarom valt het rauw op het dak dat er nu deze invulling wordt gegeven", zegt De Koning. "Ik heb eerder al alternatieve locaties aangegeven."

Stadsontwikkeling biedt de commissie aan alsnog het gesprek aan te gaan. De bouw van het park moet in het voorjaar van 2019 van start gaan.