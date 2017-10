Bewoners Schiedam-West niet geschokt door schietpartijen

Later op de avond bleek er ook een schietpartij te zijn geweest op de Aleidastraat - Foto: MediaTV

Een man is donderdagavond lichtgewond geraakt in Schiedam-West. Een ander was beschoten. Bewoners van Schiedam-West hebben er weinig van meegekregen en een dag later is er al niets meer van te zien.

Halverwege de donderdagavond kwam er bij de politie een melding van een harde knal op de Lorentzlaan in Schiedam. Het slachtoffer bleek een harde klap op zijn hoofd te hebben gekregen en hoefde niet naar het ziekenhuis. Er was ook geschoten: er zouden hulzen zijn gevonden. Verloop

"Er is hier wel vaker wat aan de hand", zeggen omwonenden. "Wij hebben er weinig tot niets van meegekregen." Zij wijten het vooral aan het verloop in de wijk. "Tegenwoordig weet je niet meer wie je buren zijn!"

Behalve dit incident, meldde zich donderdagavond een man bij de politie die zei te zijn beschoten op de Aleidastraat. De politie gaat vrijdag verder met het onderzoek naar de mogelijke schietpartij.