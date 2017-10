De voetgangers- en fietsersbuis van de Maastunnel is vrijdagmorgen korte tijd afgesloten geweest.

Door een lekkage was het camerasysteem uitgevallen. Om veiligheidsredenen was het daarom niet toegestaan door de buis te gaan. Korte tijd later was de storing verholpen en konden fietsers en voetgangers er weer door.

Ze moeten nog wel voorzichtig zijn vanwege het water in de buis: daardoor kan het glad zijn.