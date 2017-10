Gorinchem stelt besluit verkoop Eneco uit

Rotterdam is de grootste aandeelhoouder van Eneco

Gorinchem heeft nog geen besluit genomen over de eventuele verkoop van Eneco. De stemverdeling in de gemeenteraad was donderdagavond 50-50. De beslissing is uitgesteld.

Gemeente Den Haag heeft donderdagnacht tégen verkoop van de aandelen van Eneco gestemd. Rotterdam, de andere grote aandeelhouder van de energiemaatschappij. heeft er nog geen keuze over gemaakt. Publiek belang

Het Rotterdamse college pleit ervoor om het belang te verkopen . Dit onder meer omdat de gemeente vindt dat het aandeelhouderschap het algemene publieke belang niet meer dient. Met de verkoop van de aandelen, zou er geld terugvloeien richting de gemeentekas. Verdeeld over gemeenten

De aandelen van Eneco zijn momenteel verdeeld over in totaal 51 gemeenten in Nederland. Rotterdam (31,7 procent) en Den Haag (16,6) bezitten samen 48,3 procent van de aandelen. Ridderkerk heeft eerder besloten het belang in Eneco te houden. Albrandswaard wil wel verkopen, net als Dordrecht