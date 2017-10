Tapia speelt met Peru gelijk in Argentinië

Renato Tapia heeft in de nacht van donderdag op vrijdag met Peru gelijk gespeeld tegen Argentinië. In Buenos Aires bleef het 0-0. De Feyenoorder speelde als middenvelder en werd een kwartier voor tijd gewisseld.

Door het gelijkspel blijft Peru nipt Argentinië voor. De Peruvianen staan vijfde, wat recht geeft op een play-off wedstrijd. In de laatste speelronde speelt Tapia met Peru thuis tegen Colombia.

Argentinië dreigt het WK in Rusland te missen. Zij staan momenteel zesde. Brazilië is het enige Zuid-Amerikaanse land, dat al geplaatst is.