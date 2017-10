Rob Geus opent nieuw restaurant in Barendrecht

Rob Geus, bekend van de Smaakpolitie, begint deze vrijdag zijn nieuwe restaurant ‘De Wensboom’ aan het Middeldijkerplein 28 in Barendrecht.

Het wordt een gezinsrestaurant voor zo’n 100 mensen, een keuken waar ook maaltijden voor ouderen in het verpleeghuis worden gemaakt, de wenskast, een knus hoekje met grote open haard en banken, en een terras op het Middeldijkerplein. Het restaurant wordt ook een groot leerwerkbedrijf: mensen met een beperking gaan in de keuken en de bediening werken.

"We hebben gedacht: als we iets gaan doen, willen we het goed doen. We willen dat iedereen de kans krijgt om een hapje te komen eten in een mooie ambiance, voor weinig centjes. Dat is me gelukt."

Kinderen

Er is ook een kinderspeelhoek en een mini-bioscoop in het restaurant. "Ik miste in Barendrecht iets voor kinderen. Laten wij nou onze mooie, grote ruimte, maximaal benutten, ook voor de kinderen."

Menukaart

Behalve tachtig verschillende pannenkoeken, staan er ook diverse lunchgerechten op de kaart zoals een Wiener Schnitzel en uitsmijter.

Reacties

De eerste reacties zijn al positief.