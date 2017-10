Aboutaleb: 'Verdrietige dag voor familie Van der Laan'

Van der Laan was zeven jaar lang burgemeester van Amsterdam - Foto: ANP

De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan is donderdagavond op 62-jarige leeftijd overleden. Zijn Rotterdamse collega Ahmed Aboutaleb reageert geschokt: ''Dit is een verdrietige dag voor de familie van Eberhard, een verdrietige dag voor alle Amsterdammers en een verdrietige dag voor mij persoonlijk.''

Aboutaleb zegt: "We kenden elkaar al lang en zijn zo’n zeven jaar collega-burgemeesters geweest. Amsterdam verliest een lieve burgemeester en Nederland verliest een kundige en bindende bestuurder. Eberhard was de uitvinder van het begrip 'de verantwoordelijke hoofdstad', waardoor hij zijn scherpzinnige inzichten deelde met iedereen die zijn steun nodig had, ook buiten Amsterdam."

Aimabel mens

Die inzichten deelde hij ook met de Rotterdamse burgemeester: "En daar ben ik hem dankbaar voor", zegt Aboutaleb. "Met zijn levensverhaal, kennis en ervaring was het burgemeesterschap hem op het lijf geschreven, maar bovenal was hij een aimabel mens. Ik wens zijn familie alle kracht toe bij het verwerken van dit verlies.”​

Feyenoord-Ajax

Aboutaleb en Van der Laan had de laatste jaren veel overleg met elkaar over de wedstrijden tussen Feyenoord en Ajax. Het ging vooral om de rivaliteit tussen beide supportersgroepen. Dat leidde tot het besluit om bij wedstrijden in Amsterdam en Rotterdam geen aanhangers van de bezoekende club toe te laten.

Woonbron



Van der Laan werd in 2008 minister van Wonen, Wijken en Integratie. In die hoedanigheid stelde hij de Rotterdamse wooncorporatie Woonbron onder toezicht na het debacle met de ss Rotterdam. Dat kostte 257 miljoen euro.

Ziekbed

Van der Laan was ongeneeslijk ziek: hij had uitgezaaide longkanker. Dat weerhield hem er niet van door te werken: op 18 september stopte hij als burgemeester. Daardoor was hij niet aanwezig met Prinsjesdag: iets dat node gemist werd door zijn collega's uit onder andere Rotterdam.

Halfstok

Vrijdag zullen vanwege de dood van Van der Laan bij alle overheidsgebouwen de vlaggen halfstok gehangen worden.