Neptunus coach Jaarsma: 'Het lijkt een sprookjesboek'

Neptunus hoopt zaterdag voor de 18de keer in de clubgeschiedenis kampioen van Nederland te worden. Na de overwinning van donderdag in Amsterdam is Neptunus nog één overwinning verwijderd van de landstitel.

Coach Ronald Jaarsma volgde vorig seizoen in Rotterdam de succesvolle Evert-Jan 't Hoen op en kan in zijn debuutjaar dus direct kampioen worden. Zaterdag zal bij Amsterdam oud-Neptuniaan Kevin Heijstek op de heuvel staan en bij Neptunus gooit Orlando Yntema. De Oranje-international ontbrak geruime tijd dit seizoen vanwege een tumor op zijn schildklier, die achteraf gezien niet kwaadaardig bleek te zijn. 'Het zou mooi zijn als dat sprookjesboek zo kan eindigen dat we met Orlando op de heuvel kampioen worden. Hij heeft er alles voor gedaan om weer terug te komen na zo'n heftig jaar. Zijn vader is in die periode ook nog overleden. Die jongen heeft zoveel voor zijn kiezen gehad, dus dat zou een mooie afsluiting zijn', aldus Jaarsma op Radio Rijnmond. Neptunus kan voor het vijfde jaar op rij de landstitel binnenslepen. Mocht Neptunus zaterdag in het Familiestadion verliezen krijgt de ploeg van Ronald Jaarsma zondag een herkansing, aangezien Neptunus in de best-of-seven serie met 3-1 voor staat.