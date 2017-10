Kabinet: Leerdam en Zederik naar Utrecht

De gemeenten Leerdam en Zederik zijn vermoedelijk vanaf 1 januari 2019 geen onderdeel meer van Zuid-Holland: de gemeenten worden met Vianen samengevoegd tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht. Dat heeft het kabinet besloten.

Zederik tegen

De gemeenteraad van Zederik - nu nog in Zuid-Holland - gaf er tijdens de procedure de voorkeur aan om in Zuid-Holland te blijven. Dat was niet voldoende om de verhuizing tegen te houden.

Zuid-Holland niet blij

De provincie Zuid-Holland is teleurgesteld in het besluit van het kabinet. Gedeputeerde Jeanette Baljeu heeft er alle vertrouwen in dat de Raad van State, die het voorstel moet beoordelen, goed zal kijken naar de punten die Zuid-Holland al eerder naar voren bracht.

''Voor de uitvoering van huidige en toekomstige opgaven van de nieuwe gemeente is Zuid-Holland de ideale thuisbasis, want de gemeente heeft haar wortels liggen in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Die regio is maatschappelijk, cultureel, landschappelijk en historisch één geheel. Wij maken ons zorgen over de effecten op de achterblijvende gemeenten in de regio."

De provincie vreest dat door het vertrek van de ruim 34.000 inwoners, er te weinig draagvlak zal zijn om bijvoorbeeld voorzieningen in de regio in stand te houden.

Belemmeringen

Voordat er definitief een besluit kon worden genomen, werd er nog onderzoek gedaan naar mogelijke belemmeringen. Deze bleken niet doorslaggevend te zijn om het voornemen te veranderen.

Herindeling

De bedoeling is dat de herindeling ingaat per 1 januari 2019. De Tweede Kamer moet nog met het voorstel instemmen.