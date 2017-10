Juul Franssen en judobond bereiken akkoord

Judoka Juul Franssen en Judo Bond Nederland zijn het eens geworden over de inrichting van de topsportcarrière van de judoka van Budokan Rotterdam. Beide partijen zijn een maatwerkoplossing overeengekomen die recht doet aan de rechterlijke uitspraak van 3 mei jl. waarin de rechter opdracht gaf om gezamenlijk tot een oplossing te komen.



Franssen gaat de trainingen op Papendal combineren met trainingen in haar eigen woon- en studieomgeving Rotterdam. In Rotterdam zal Franssen worden bijgestaan door haar eigen trainers. Op Papendal en tijdens alle uitzendingen naar toernooien en trainingsstages is de begeleiding en coaching in handen van JBN-coach Jean Paul Bell. De betrokken trainers hebben onderling afstemming over het programma voor het optimale training- en wedstrijdresultaat van Franssen. Het aantal trainingen per locatie wordt afgestemd op haar studieprogramma.



“Ik ben vooral heel opgelucht dat we eruit zijn gekomen”, zegt Franssen. “Het afgelopen jaar is voor mij heel zwaar geweest en ik hoop vanaf nu alleen nog een krachtmeting op de mat aan te gaan. Ik heb vertrouwen in een succesvolle samenwerking met de JBN, Jean Paul Bell en mijn eigen trainers. Ik kijk dan ook enorm uit naar mijn eerste wedstrijd tijdens de Grand Prix in Den Haag.”



Ook directeur topsport Henry Bonnes is blij dat er een einde is gekomen aan het conflict. “Het is fijn dat we er gezamenlijk in zijn geslaagd om een maatwerkoplossing af te spreken die voor beide partijen én werkbaar is én vertrouwen geeft in een succesvolle toekomst. Het is belangrijk dat we deze bladzijde nu snel omslaan en dat we ons kunnen richten op de prestaties op de mat.”