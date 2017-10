Dieven schieten Schiedammer in voet bij beroving

De schietpartij in de nacht van donderdag op vrijdag aan de Aleidastraat in Schiedam-West blijkt te gaan om een poging tot beroving. Het ging om een 45-jarige Schiedammer die door de drie dieven in zijn voet werd geschoten.

Er is nog niemand aangehouden. De Schiedammer liep na zijn werk naar huis toen hij op de Aleidastraat drie jongens tegenkwam. Zij wilden geld en spullen van hem, maar toen de Schiedammer liet zien dat hij niets bij zich had, raakte een van de drie zo gefrustreerd dat hij de man in zijn voet schoot. De drie verdachten gingen er vandoor, het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het incident aan de Aleidastraat is niet het enige dat afgelopen nacht gebeurde in Schiedam: in Oost, aan de Lorentzlaan zijn ook schoten gelost.