ARCHIEF RIJNMOND 17 september 2017 - Carré

Afgelopen week ben ik op min of meer heilige grond geweest.Maar: op voor sommigen vijandig terrein.

Ik was in theater Carré in Amsterdam op opnames te maken van een avondje voor het goede doel met medewerking van allerlei cabaretiers, onder wie de van oorsprong Rotterdammer Mike Boddé. Zijn deelname had me getriggerd om af te reizen naar ‘de hoofdstad’.

Anders dan sommigen in Rotterdam heb ik totaal geen hekel aan Amsterdam. Ik kom er graag. Er is veel aardigs te zien en te beleven. En gemiddeld genomen vind ik dat 010-020 gedoe een tikkie kleingeestig.

Ja, Rotterdam is in meerdere opzichten de tweede stad van Nederland, achter Amsterdam, en dat zie je terug in de media - zij het in afnemende mate - maar waarom zou je je dat als inwoner van Rotterdam überhaupt aantrekken?

Ik zou zeggen: prijs jezelf gelukkig dat je met z’n allen in een land woont waar de dingen verhoudingsgewijs heel goed zijn georganiseerd en zeur niet.

Ik kom dus graag in Amsterdam. Maar, als ik eerlijk ben, moet ik wel toegeven dat ik me er altijd voel alsof ik ‘op bezoek’ ben. Wat ik natuurlijk ook ben. Ik ben nog nèt geen toerist, maar veel schelen doet het niet.

Van de week ging ik het laatste stukkie richting Carré met de tram. We reden door de Ferdinand Bolstraat.

In gedachten hoorde ik Wim Sonneveld in een sketch praten over ‘de Ferdinand Bol’.

De Albert Cuypstraat kwam voorbij, van de befaamde Albert Cuypmarkt, die voor mij de klank heeft van het echte, volkse Amsterdam.

Ik moest een stukje lopen over de Keizersgracht.

Wie woonden hier niet allemaal, of hàdden hier gewoond?

Drs. P, Boudewijn Büch, André van Duin, en een hele sliert historische figuren.

Het landschap waar ik doorheen ging, riep weliswaar allemaal associaties in me, maar het waren associaties die niet direct bij mijn ‘eigen’ wereld horen.

En in dat opzicht is Amsterdam echt anders voor me dan Rotterdam. Rotterdam beschouw ik voor een belangrijk deel als een autobiografisch landschap. Het hoort bij mij. Ik kan overal plekken aanwijzen waar ik weleens iets heb meegemaakt of iemand ken. De stad is onderdeel van mijn persoonlijke geschiedenis.

Amsterdam daarentegen is … nou ja, meer het decor van een stedentrip. Met allemaal plekken waarover je verhalen kent uit-tweede-hand.

Hoe lang zou het duren voordat een stad als ‘eigen’ voelt?

Daar kon best een paar jaar overheengaan.

En dan moet je er nog op tijd aan beginnen ook.

Inmiddels, op mijn 58e, is het te laat om nog ‘Amsterdammer’ te worden. Als ik dat al zou willen.

En toch, een snippertje van hoe dat proces kan verlopen, proefde ik van de week in Carré.

Het was geloof ik nog maar de derde keer ooit dat ik in Carré was.

De eerste keer was ik nogal onder de indruk van de afmetingen van de zaal. Wat een kolossale ruimte. En wat een theatergeschiedenis lag hier ook. Een plek om je heel klein in te voelen.

Van de week stond ik voorafgaand aan de voorstelling in een nog leeg Carré, en keek vanaf een van de eerste rijen de zaal in.

Een geweldig mooie zaal, zeker, maar de grootte overweldigde me nu al niet meer.

Zo snel kan het gaan.

SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je - John Verkroost

2. Rotterdam-potpourri – Mike Boddé

EDDY OUWENS

Gesprek naar aanleiding van de autobiografie ‘Van hitmiljonair tot schuldsanering’, met daarin:

3. Is everybody happy? - Jacpot

4. Ginny, Ginny - Jacpot

5. Coco (not coming today) - Jacpot

6. 55.000 ijzeren pijpleidingen – Arie Theunissen

7. Ja, met Theunissen – Arie Theunissen

8. Watching the city – The Eddysons

9. The evening of our date – The Eddysons

10. Love so divine – The Eddysons

11. Everybody’s nobody – Eddy Owens

12. Hello, how are you – Eddy Ouwens