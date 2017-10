ARCHIEF RIJNMOND 24 september 2017 - Lippenstip

Afgelopen week heb ik me kort na elkaar vrij slim en vrij dom gevoeld.En dat mede dankzij een confrontatie met mijn vrouw.

Het begon ermee dat mijn vrouw lippenstip had opgedaan.

Zo noemen wij lippenstift in Huize Vonk: lippenstip.

Mijn vrouw gebruikt het met mate, en zodra het ietsje meer is, valt het me op.

Van de week zette haar lippenstip me aan het denken.

U weet waar lippenstip voor staat hè?

Als een vrouw seksueel opgewonden raakt, stroomt er meer bloed naar haar lippen. Die lippen worden daardoor ietsje roder en ietsje voller.

Lippenstip bootst dat na.

Net als het opspuiten van lippen met botox.

Zulke interventies bootsen de seksuele opgewondenheid van een vrouw na. En daarmee verhogen ze haar aantrekkelijkheid voor een man.

En nou dacht ik van de week: wat gebeurt er als een man opgewonden raakt?

Die krijgt een erectie.

Maar als ìk nou bij mezelf een erectie zou nabootsen door iets in mijn broek te stoppen waardoor daar een soort tentje ontstaat, word ik dan ook aantrekkelijker voor een vrouw?

Nee, dacht het niet. Zo werkt het niet.

Vreemd eigenlijk.

Ik vond dat wel een heldere gedachte van mezelf.

Ik dacht: dat is best een slimme analogie.

Mijn vrouw had van de week vrij, op een mooie ochtend met een aangenaam najaarszonnetje wandelden wij langs het Noorderkanaal met de hond en ik maakte haar deelgenoot van mijn gedachten omtrent nagebootste seksuele opwinding. Ik vroeg me nu hardop af waarom haar streep lippenstip wel werkte en een tent in mijn broek niet.

‘Nee,’ zei ze, ‘mannen moeten heel andere dingen doen om indruk te maken. Die moeten een grote auto kopen, of een duur horloge of heel kekke schoenen.’

Ik keek haar aan en wist dat ze gelijk had.

Ook al heb ik geen bijzonder grote auto en geen opzichtig horloge, en loop ik het liefst op enigszins afgetrapte sportschoenen, ook ìk realiseer me dat van mannen min of meer wordt verwacht dat ze maatschappelijk succes uitstralen. Dat dàt hen aantrekkelijker maakt op de relatiemarkt. Daar had mijn vrouw een punt.

‘Terwijl wij,’ vervolgde mijn vrouw, in haar tijdelijke rol als spreekbuis voor het andere geslacht, ‘terwijl wij alleen maar een streep lippenstip hoeven te zetten.’ Waarbij ze een subtiele beweging over haar lippen maakte, een beweging die het midden hield tussen lippen stiften en iemand de mond snoeren.

De slimheid van mijn observatie die ik daarnet nog had gevoeld zag ik als het ware vervliegen. Er kwam een enorm gevoel van, ja, van ‘sukkeligheid’ voor in de plaats.

Mannen, van wie ik er dus eentje ben, moeten van alles en nog wat doen om zichzelf te bewijzen. Vrouwen hoeven alleen maar een streepje lippenstip te zetten om ons voor de bijl te doen gaan.

Na de woorden van mijn vrouw hoorde ik in de verte de echo van een spreuk die ik ooit las op de Bescheurkalender: ‘Goed onthouwen: mannen zijn de kinderen van vrouwen.’

SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je – John Verkroost

’T IS WEER VOORBIJ DIE MOOIE ZOMER

2. Salut les amoureux – Joe Dassin

3. ’t Is weer voorbij die mooie zomer – Gerard Cox

4. City of New Orleans – Arlo Guthrie

5. City of New Orleans – Willie Nelson

MIKE BODDE

6. Oorwurmen – Mike Boddé

7. Rachminov als Drs. P – Mike Boddé

8. Zandkasteel – Mike Boddé (Lachspierbal)

9. Leo’s ladder – Leo Aussems

EDDY OUWENS

10. I’m sorry sir – Mike Rondell

11. The evening of our date – The Eddysons

12. I’m not your stepping stone – The Eddysons & Patricia Paay

AANKONDIGINGEN

13. Americanas – Metropole Orchestra Big Band

DIVERSEN

14. Het leven gaat verder – Ricky de Sire

15. Lied over Rotterdam – Joris Lutz