ARCHIEF RIJNMOND 1 okt 2017 - Idioot

Afgelopen week heb ik me als een idioot gedragen.Ik heb als een bezetene thuis in de keuken staan springen, daarbij primitieve klanken uitstotend.

Het moet er ongeveer hebben uitgezien als in een opmerkelijk filmpje dat De Wereld Draait Door laatst toonde. Het filmpje van een wat mollige, donkere, Amerikaanse jongen die zo blij was dat ie op tv zijn team zag winnen in een of andere sportwedstrijd dat ie als een dolle op en neer sprong in de huiskamer, en daar bijna niet mee kon ophouden, zo leek het. Het zag er niet uit. Ik moest er nogal om lachen.

Maar zie: nu deed ik het zelf ook.

Met wel een verschilletje.

Die jongen op tv deed het van vreugde, ik van pijn.

Ik gooide een restje water uit de waterkoker de gootsteen in, even vergetend dat ik net thee had gemaakt, en goot daarbij het nog bijna kokende water zo over mijn rechterhand. Twee vingers stonden bijna acuut in brand. Het deed zo’n pijn dat ik het niet meer hàd en dus als een wilde begon te springen en te kermen.

Dit tot verbazing van mijn vrouw die naast me stond en die helemaal niet had gezien wat er nou was gebeurd.

Ze snapte niet wat er opeens in mij was gevaren.

En het duurde even voordat ik dat kon duidelijk maken.

Ik was eerst bezig met overleven.

Het deed mij denken aan een akkefietje van jaren terug, drie meter verderop in dezelfde kamer, met mijn vorige vrouw.

Ik had weer eens een steiger gehuurd om het houtwerk van de kozijnen aan de buitenkant te repareren, te schuren en te verven. Ik wilde zo van de steiger door het openstaande raam de huiskamer binnen stappen voor een theepauze. Maar ik gleed uit op de vensterbank, en klapte met mijn volle gewicht, van toen nog bijna 120 kilo, met een scheenbeen op de punt van de verwarmingsradiator.

Het was bijna zonder enige demping: bot op metaal. Wat gruwelijk pijn deed. Ik heb toen wel een minuut zwijgend de pijn staan te verbijten, vooral bezig om niet uit elkaar te vallen. Praten ging even niet. Ik verkeerde in een mentale toestand die het taalgebied ver voorbij was.

Wat heb ik gedaan nadat ik van de week dat nog bijna kokende water over mijn fikken had gegooid? Ik heb de getroffen hand in een bakje lauw water gehouden. Want wat zeggen ze ook weer bij brandwonden? Eerst water, ‘de rest’ komt later.

Toen ik een fotootje van mijn getroffen hand hier op Facebook had geplaatst kwam ‘de rest’ inderdaad. Ik werd bedolven onder de tips van allervriendelijkste, meelevende Facebook-vrienden.

Ik moest er tandpasta op smeren. Ik moest er Calendulan op smeren, wat dat ook mag zijn. Ik moest er Aloë Vera op doen. Nee, goudbloemzalf. Nee, een half uurtje ermee in een bakje bloem. Bio gaas.

Allemaal goedbedoelde tips waarvan ik de waarde niet kan inschatten. Sommige van die ‘huismiddeltjes’ helpen misschien wel, maar ja, meteen nadat ik mijn hand had gebrand ging mijn vrouw op internet zoeken naar de juiste behandeling en zij vond juist weer waarschuwingen dat je er per se niks op moet smeren. Alleen lauw water erover laten lopen. En dat tien of twintig minuten volhouden.

Hoe zouden al die huismiddeltjes zich hebben gevormd?

Dat begon ik me na een tijdje af te vragen.

Zou iemand een keer iets hebben geprobeerd, er genadig vanaf zijn gekomen, en hebben gedacht dat het door die behandeling moest zijn gekomen? Misschien.

In dat geval heb ik er ook een.

Als u zich heeft gebrand spring dan eerst tien keer als een idioot heel hard op en neer en roep zo getergd mogelijk: ‘O, o, o, o, o, o!’

Dan nog een tijdje met lauw water afspoelen en goede kans dat u de volgende dag – net als ik van de week – weer helemaal het ventje bent.

