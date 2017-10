Turkse minister Kaya vangt bot bij rechter

De rellen in Rotterdam. Foto: Bas Czerwinski (ANP)

Het beroep van de Turkse minister Fatma Betül Sayan Kaya is door de rechtbank in Haarlem niet-ontvankelijk verklaard. De minister voor Familiezaken en Sociaal Beleid stapte naar de rechter nadat de politie haar in maart had verboden te spreken bij het Turkse consulaat in Rotterdam. Na haar vertrek braken rellen uit bij het consulaat.

De rechter geeft geen inhoudelijke beoordeling van de gebeurtenis meer. “Minister Kaya heeft geen belang bij de beoordeling van haar beroep. Het doel van haar komst naar Nederland was te spreken over het Turkse referendum van 16 april 2017. Dat doel kan met een rechterlijke uitspraak niet meer worden bereikt”, licht de rechtbank toe. Minister Kaya kreeg geen toestemming om Turkse Nederlanders toe te spreken over het referendum en werd naar Duitsland gebracht. Burgemeester Ahmed Aboutaleb zei dat de minister als ongewenste vreemdeling het land is uitgezet. Tegen de uitspraak kan hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State.