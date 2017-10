Gezocht: kinderliedjes van 170 nationaliteiten voor Rotterdamse stadscarillons

De Rotterdamse stadsbeiaardier Richard de Waardt is hard op zoek naar kinderliedjes uit 170 landen. Hij is bezig met een project om kinderliedjes te spelen voor alle Rotterdammers, zo zei hij vrijdagmiddag op Radio Rijnmond.

Sinds 1539 heeft Rotterdam een musicerende beierman, die vanuit de stadhuistoren zijn stadsmuziek speelt. De drie Rotterdamse carillons worden bespeeld door stadsbeiaardiers Geert Bierling en Richard de Waardt.

''Ik zoek 170 kinderliedjes van 170 Rotterdamse nationaliteiten. Broeder Jacob is het Belgische kinderliedje dat vooralsnog als eerste gepland staat'',aldus De Waardt.

''Het project ben ik begonnen omdat ik voor al die nationaliteiten in de stad liedjes wil kunnen spelen. Ik zit altijd hoog en eenzaam in mijn eentje in die toren. Niemand weet dat ik het ben, maar iedereen moet naar mij luisteren. Dat is een boeiend gegeven. Eigenlijk moet ik voor al die mensen een liedje kunnen spelen.''

De Waardt bedacht een project om herkenbare liedjes voor de verschillende nationaliteiten te spelen. ''Toen dacht ik: ik kan wel de volksliederen spelen, maar dat ligt soms politiek gevoelig. Kinderliedjes zijn 'aaibaar' dus daar ben ik naar op zoek.''

Mensen kunnen liedjes aanmelden via www.torenmuziek.nl. De liedjes zullen vanaf september 2018 een jaar lang worden gespeeld via de klokken van de drie Rotterdamse stadscarillons.