Arrestatie voor steekpartij Spijkenisse

De politie plaatste borden met een getuigenoproep

Een 26-jarige man uit Spijkenisse is vrijdagochtend uit zijn bed gelicht door de politie. Hij wordt verdacht een 62-jarige man op de Baljuwlaan in Spijkenisse in zijn rug te hebben gestoken.

Het slachtoffer liep maandag 25 september rond 18.00 uur op de Baljuwlaan bij de Nieuwe Westdijk toen hij uit het niets werd gestoken door een voorbijgaande fietser. In eerste instantie dacht de man dat hij een klap kreeg. Toen hij aan zijn rug voelde, merkte hij het mes op. Met spoed is hij naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer bleek niet in levensgevaar . De politie sprak de avond van de aanval al met getuigen. Door oproepen van de politie in het programma Bureau Rijnmond meldden zich nog meer getuigen. Volgens de politie gaf technisch onderzoek de doorslag tot de aanhouding.