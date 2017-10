'Gruwelijk enge' dieren op basisschool Hendrik-Ido-Ambacht

Een slang in je nek is lang niet altijd eng

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema: 'Gruwelijk eng'. Om daarbij stil te staan organiseert basisschool De Waterlelie uit Hendrik-Ido-Ambacht een speciale les met allerlei spannende dieren, zoals slangen.

De kinderen van groep 3 vinden het duidelijk spannend en dat is precies de reden waarom Dominique van den Berg van Exotus Serpenti dit soort presentaties geeft. "Deze dieren worden vaak beschouwd als eng en niet leuk. Ik hoop te laten zien dat bijvoorbeeld een slang ook een leuke kant heeft."

Schooldirecteur Ruben van der Steen stond niet meteen te juichen bij het horen van dit idee. "Ik zette in het begin wel wat vraagtekens bij deze les, maar toen ik de ervaring van andere scholen hoorde wist ik dat het leuk zou gaan worden en dat merken we ook op onze school."

Dominique hoopt de kinderen ook wat verantwoordelijkheid mee te geven over hoe je met dieren om moet gaan. "Onze dieren worden maximaal twee keer per week in een presentatie gebruikt. Ze zitten minimaal vijf dagen in de week in ruime terraria zodat het welzijn van de dieren niet wordt aangetast."

Komende week gaan de dieren nog verder langs andere klassen van De Waterlelie. De Kinderboekenweek duurt nog tot en met 15 oktober.