Van polderjongen tot glaskunstenaar

Hij is tachtig jaar en maakt al zestig jaar kunst, glaskunstenaar Theo Verhoeff uit Mijnsheerenland. Reden voor Museum Hoeksche Waard om een overzichtstentoonstelling te maken.

De Hoeksche Waard is belangrijk voor Verhoeff. "Ik ben een echte polderjongen. En ik hou van de natuur. Dat zie je in mijn werken terug."

Verhoeff maakte vooral veel glaskunst. In de Hoeksche Waard zijn werken van hem te zien in onder meer de Rabobank, Het Wellantcollege en het oude Waterschapsgebouw. "Het mooie van glas is de transparantie. Dat geeft een soort diffuus licht, zoals je dat 's morgens vroeg ook ziet in de polder."

Dat een overzicht van zijn werk nu tentoongesteld wordt maakt de glaskunstenaar trots. "Mooi dat ik dat mee mag maken. En bijzonder dat ze hiervoor uitnodigen als cadeautje op mijn tachtigste verjaardag!"

De tentoonstelling 'De glazen natuur van Theo Verhoeff' is tot 4 maart 2018 te bezoeken.