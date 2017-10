De onbekommerde spreeuw in Chris Natuurlijk van 7 oktober

Spreeuwen, Gluren bij de Duurzame Buren en De Maand van de Geschiedenis in Chris Natuurlijk van 7 oktober

De onbekommerde spreeuw

Het Weekend van de Wetenschap wordt in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 8 oktober gevierd met een lezing van Koos Dijksterhuis over spreeuwen. In Chris Natuurlijk blikt de bioloog en schrijver vast vooruit op zijn lezing over de muzikaliteit en het imitatievermogen van De onbekommerde spreeuw . En hij vertelt waarom we weer allemaal een tafelkleed moeten nemen waarvan we de kruimeltjes in de tuin uitkloppen.

Gluren bij de Duurzame Buren.

Zaterdag 7 oktober kun je mee op fietstocht door Rotterdam om te Gluren bij de Duurzame Buren . Rotterdammers die in bijzondere duurzame huizen wonen. Chris Natuurlijk krijgt vast een voorproefje en bezoekt twee duurzame huizen die heel verschillend zijn, maar allebei een moestuin hebben.

Griezelen, ook in de Maand van de Geschiedenis

Kinderen kunnen griezelig enge boeken lezen in de Kinderboekenweek met het thema Griezelig Eng. Maar Herman Pleij, die voor De Maand van de Geschiedenis het essay over Geluk heeft geschreven, kan er ook wat van. Hoe mensen in de Middeleeuwen griezelig enge dingen deden om het hemelse geluk na te streven, bijvoorbeeld. Boekenman Hubert van Belois vertelt er meer over in Chris Natuurlijk. Hier lees je welke boeken hij op 7oktober bespreekt.

