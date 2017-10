Rijnmond Staat Stil bij André Hazes jr.

Peter Bonthuis was ooit directeur van Ahoy en in die rol was hij begin jaren tachtig nauw betrokken bij de eerste grote concerten van André Hazes. Volgende week vrijdag en zaterdag staat André Hazes junior in Ahoy.

Bonthuis leek het daarom een goed idee het gesprek aan te gaan met 'de zoon van...'. Ze spraken af in het hotel naast Diergaarde Blijdorp en het eerste wat Hazes junior vertelde was waarom hij voor Ahoy kiest en niet voor een grote zaal in bijvoorbeeld Amsterdam.