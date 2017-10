FC Rijnmond bij Excelsior: 'Perceptie rondom ons is veranderd'

FC Rijnmond staat deze week volledig in het teken van Excelsior. Met Mitchell van der Gaag en Mike van Duinen bespreken we de sportieve situatie en met Ferry de Haan en Aad Leenheer de impact van de club buiten het veld.

Excelsior staat momenteel 13de in de eredivisie en hoewel die stand prima is, zijn met name de resultaten in eigen stadion ondermaats. Er werd nog geen punt gepakt in het Van Donge & De Roo-stadion. "Ploegen komen anders hierheen, dat neem je dit jaar weer mee," vertelt trainer Van der Gaag daarover. "De perceptie rondom Excelsior is veranderd, we worden stabieler. De twaalfde plaats van vorig jaar vertekend een beetje omdat er in die laatste speelrondes nog van alles mogelijk was. Maar als je dat niet mee neemt, dan ga je toch anders naar Excelsior kijken."

Aanpassingen aan het stadion noodzakelijk

"Willen wij echt structureel gaan groeien, dan moeten we kijken naar de ontwikkeling van ons stadion." Directeur Ferry de Haan is duidelijk over de toekomst van de club en de verbeteringen die nog altijd gemaakt kunnen worden.

"Dan doel ik niet op een nieuw stadion, want er zijn hier nog voldoende mogelijkheden. De hoeken kunnen dicht en we willen het complex ook nog meer gebruiken buiten die 17 wedstrijden om," vertelt De Haan.

In de uitzending zie je verder ook de mening van Leenheer over de veranderingen in en rondom de club ten opzichte van de tijd dat hij er speelde. Mike van Duinen krijgt de vraag hoe het toch kan dat Excelsior de laatste jaren juist tegen de andere degradatieploegen zo slecht presteert. En je ziet een reportage over het project Playing for Success, waarbij Excelsior basisschoolkinderen een steuntje in de rug geeft.