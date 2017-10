Maritiem Museum toont nieuwe schilderijen over einde VOC-tijdperk

De kaping door schilder Thomas Luny

Het Maritiem Museum in Rotterdam heeft een bijzondere expositie gemaakt over het einde van het VOC-tijdperk. Drie kunstenaars van nu hebben vanuit Nederlands perspectief geprobeerd een Engelse kaping in 1795 van VOC-schepen alsnog in beeld te brengen.

Belangrijke gebeurtenissen werden toen voor het nageslacht bewaard door het op schilderijen vast te leggen. Vooral overwinningen werden zo in beeld gebracht. Nederlagen werden zo veel mogelijk verzwegen. Van de beslissende kaping van de negen schepen van de Vereenigde Oostindische Compagnie zijn daarom vooral Engelse schilderijen terug te vinden. Trots lieten de Engelsen de overwinning vereeuwigen door schilder Thomas Luny (1759–1837). Om de Nederlandse kant van het verhaal alsnog in beeld te brengen heeft het Maritiem Museum Sander ten Napel, Maurice Jansen en Maurits van Putten gevraagd elk een schilderij te maken. De drie Nederlandse werken staan samen met de Engelse schilderijen centraal in de expositie 'How we ditched the Dutch'. De tentoonstelling is van 9 oktober tot juni volgend jaar te zien.